El destacado chef argentino Martitegui estuvo hace unos días en Cipolletti y se fue maravillado

“Ellos buscaban productores de almendras en esta zona, le pasaron mi contacto y les copó la idea a la producción del programa Proyecto Tierras, que salió el domingo en Telefé al término de MasterChef en el inicio de una nueva temporada. Fue un reconocimiento muy lindo para nosotros, vernos en la tele, en un medio nacional, siendo que hacemos todo desde la humildad, amor y dedicación fue muy fuerte”, contó la emprendedora local a este medio.

Las intimidades de la visita del jurado de MasterChef a la región

Sobre cómo la pasó, qué comió una de las figuras televisivas del mundo de la cocina y los pormenores del encuentro, que requirió un gran despliegue de cámaras y movilizó a todo un equipo periodístico desde Buenos Aires, la mujer reveló:





“Llegaron desde las 8 de la mañana la gente de la producción y Germán vino alrededor de las 10. Estuvieron hasta las 12.30, aproximadamente. Les encargamos empanadas de una conocida casa de acá y se fueron volando a San Martín de Los Andes”, contextualizó la comerciante.

“El se mostró muy simple, amoroso. Contó que es bastante tímido, que después de la pandemia salir a la calle y que todos lo reconozcan fue como un schok importante y que ya se familiarizó con eso”, lo elogió desde la chacra ubicada cerca de la Isla Jordán.



Por supuesto que no faltaron las perlitas ni las delicias de la casa. “Probó todo lo que hacemos, le encantaron las almendras nuestras. Nos preguntó si hacemos envíos para encargarnos desde Buenos Aires. Mi mamá se le prendía y lo abrazaba y hasta Milo, el perro, se encariñó con él cómo se ve en los videos”, redondeó Virginia con una sonrisa.

El posteo en Instagram y el video del programa “Este domingo se estrena la quinta temporada de @proyectotierras y tenemos el honor de contarles que @germanmartitegui y todo su equipo visitaron nuestras tierras y seremos parte del programa.

Fue una experiencia increíble abrirles las puertas, compartir nuestra historia y mostrar todo lo que hacemos con tanto amor y dedicación.

Gracias de corazón por elegirnos para ser parte de este hermoso proyecto que pone en valor el trabajo, la tierra y las personas detrás de cada producto.

Los esperamos a todos este domingo, después de Masterchef Celebrity, para disfrutar del capítulo y revivir juntos esa jornada tan especial”, publicaron en la cuenta de Instagram de Nogallia, días pasados, previo a que se emita el programa.



