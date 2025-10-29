El Bolsón lanza el primer “AbueFest” para celebrar y acompañar a los adultos mayores





El Bolsón se prepara para vivir una jornada especial dedicada a los adultos mayores, este 2 de noviembre, desde las 15 horas en el Polideportivo Municipal, se realizará el primer AbueFest, una propuesta que busca brindar un espacio de encuentro, diversión, contención y participación activa para los abuelos de la comarca.





Durante la presentación oficial, el intendente Bruno Pogliano destacó la importancia de generar actividades que no solo promuevan el turismo, sino que también acompañen a distintos sectores de la comunidad.

“Estamos muy contentos de poder presentar el primer AbueFest. Es una convocatoria no solamente para la gente de El Bolsón, sino también para toda la comarca y Bariloche. Queremos generar eventos que contengan y acompañen, en este caso, a nuestros adultos mayores”, expresó.





Un espacio para compartir, crear y acompañar





Claudia, coordinadora del taller Accionando, dependiente de la Secretaría de Cultura, explicó que este espacio funciona todos los miércoles y viernes en la Casa de la Cultura, con actividades pensadas para generar acompañamiento y recreación.

“El taller tiene por finalidad contener a los adultos mayores, darles un espacio de entretenimiento, compañía y actividades compartidas. Hacemos pintura, caminatas y salidas sociales. El AbueFest es un mimo para ellos: una juntada para compartir, tomar mate y jugar”, señaló.





Movimiento, salud y vida activa





Por su parte, Fabio Barzan, profesor y coordinador del grupo Adultos en Movimiento, remarcó la importancia de promover una vida saludable en esta etapa.

“Buscamos mantener al adulto mayor activo para que sea autosuficiente en sus actividades cotidianas. Trabajamos la salud física y también la parte recreativa y cognitiva, con juegos y lectura”, explicó, agradeciendo además el acompañamiento de la Secretaría de Deportes.





Juegos, disfraces y una tarde para disfrutar





La propuesta incluirá juegos deportivos, juegos de mesa, el tradicional juego del sapo, meriendas compartidas y una invitación especial: llevar disfraces para darle un tono festivo a la jornada.





El intendente Pogliano subrayó la relevancia social del encuentro en un contexto donde la contención es fundamental:

“Es importante generar espacios donde los adultos mayores puedan encontrarse, recrearse y generar vínculos. Vamos a seguir trabajando en actividades que fortalezcan la vida comunitaria y promuevan el encuentro”, señaló.





Invitación abierta a toda la comunidad





La convocatoria está dirigida a todos los adultos mayores de El Bolsón, la comarca y localidades vecinas. También se espera la participación de familias que deseen acompañar y compartir.





AbueFest

- Domingo 2 de noviembre

- Desde las 15:00 hs

- Polideportivo Municipal de El Bolsón

- Llevar disfraz para sumar al festejo





Una tarde para celebrar la experiencia, la alegría y la vida compartida.