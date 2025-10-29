Octava edición de la Carrera a Ciegas: empatía, confianza y deporte.



La tradicional competencia será el 23 de noviembre, en el marco de una semana dedicada al deporte. Con circuitos de 3 y 10 kilómetros, la propuesta invita a correr en duplas, donde uno de los participantes se venda los ojos y el otro lo guía, fomentando la confianza y la solidaridad. La tradicional competencia será el 23 de noviembre, en el marco de una semana dedicada al deporte. Con circuitos de 3 y 10 kilómetros, la propuesta invita a correr en duplas, donde uno de los participantes se venda los ojos y el otro lo guía, fomentando la confianza y la solidaridad.





La Carrera a Ciegas vuelve a decir presente en El Bolsón. Será la octava edición de esta particular experiencia deportiva y humana, que se realizará el 23 de noviembre, aprovechando el fin de semana largo y en el cierre de una semana colmada de actividades vinculadas al deporte en la localidad, comento Analía Romero de Adivi.





“La carrera es una excusa para empatizar, para descubrir las propias capacidades, los sentidos, y cómo junto a un compañero o compañera, con un gesto solidario, se puede llegar a la meta como cada uno pueda”, explicó Analía.

Estarán presentes dos circuitos accesibles y una invitación a confiar, uno de 3 kilómetros, con recorrido por Avenida San Martín y Pueyrredón, pensado para quienes dan sus primeros pasos en la experiencia, otro de 10 kilómetros, con salida hacia el Camino de los Nogales, que suma el desafío del ripio y requiere un poco más de coordinación entre guía y guiado.





“Buscamos recorridos accesibles porque muchas personas se venden los ojos por primera vez. No los podemos mandar a la montaña, porque quizás no lo pasarían bien”, explicó Romero. En ese sentido, recordó que la clave de la carrera está en la dupla: “El lema es confianza y entrega: la confianza de quien va vendado y la entrega del guía, que pone sus ojos para que los dos lleguen a la meta”.





Participar para sentir la experiencia





Aunque algunas personas con discapacidad visual se suman cada año, la mayoría de los participantes son personas videntes que se animan a correr vendadas, guiadas por otro corredor. “Es muy lindo escucharlos después, cuando se sacan la venda. Descubren sus capacidades, sus miedos, y la conexión que se genera con el guía. Es para vivirlo”, señaló Romero.





Sobre las inscripciones comentó que ya están disponibles en redes sociales: Instagram:@carrerasciegas.elbolson

Facebook: Confianza y Entrega - Carreras Ciegas

Los valores son:





$15.000 por persona para los 10 km





$8.000 para los 3 km





Luego de la actividad habrá medallas para todos y premios para las tres primeras duplas de cada distancia.





Entrenamientos previos y una invitación comunitaria





La semana anterior a la carrera se realizarán entrenamientos a ciegas, organizados por el grupo Cardio, tanto en El Bolsón como en Lago Puelo, para que quienes participen puedan practicar la guía, el ritmo y la comunicación antes de la competencia.





“No hace falta ser profesional. Lo importante es animarse, compartir y sentir”, concluyó Romero, quien además adelantó que volverá a las competencias regionales durante estas semanas.