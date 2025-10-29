Nueva modalidad de turnos en el Hospital Local: el 90% se gestionará por WhatsApp



El Hospital de El Bolsón avanza hacia un sistema más moderno de asignación de turnos y, desde el 3 de noviembre, implementará una nueva modalidad que permitirá solicitar la mayoría de las consultas a través del WhatsApp 2920 445541 , con asistencia de un bot de inteligencia artificial y el acompañamiento del personal de mesa de entradas. El Hospital de El Bolsón avanza hacia un sistema más moderno de asignación de turnos y, desde el 3 de noviembre, implementará una nueva modalidad que permitirá solicitar la mayoría de las consultas a través del WhatsApp, con asistencia de un bot de inteligencia artificial y el acompañamiento del personal de mesa de entradas.





La directora del nosocomio, Dra. Dina Lavezini, explicó que el objetivo central es evitar las largas colas y las esperas durante la madrugada, algo que se volvió habitual para muchos vecinos que buscaban un turno. “De a poco vamos a tratar de evitar esas largas colas. Se va tecnificando todo para que la inteligencia artificial nos ayude a poder conseguir un turno”, destacó la directora.

Cómo funcionará el nuevo sistema, según Lavezini, el proceso será mixto:

“Podemos decir que sí, es inteligencia artificial. Primero te atiende el bot, y en la segunda parte de la consulta, uno de mis compañeros de mesa de entradas”, explicó.

De esta manera solicitar un turno será más sencillo, el 90% de los turnos se otorgarán por WhatsApp al número: 2920 445541





Los turnos se podrán pedir todos los días de 8hs a 10hsde la mañana, luego, el bot se cierra para procesar la demanda.“Cuanto antes manden el mensaje, es muy probable que puedan conseguir un turno. Si lo mandan 10 menos cuarto, es probable que ya no haya, depende de la especialidad”, aclaró la directora.





Especialidades según los días





Lunes: Clínica médica, obstetricia, ecografías obstétricas, fonoaudiología, nutrición y salud mental.





Martes: Oftalmología y controles de niño sano.





Miércoles: Ginecología.





Jueves: Traumatología.





Viernes: Ecografías, cirugía general y cardiología.





Especialidades que se otorgan solo el primer día de cada mes:

Neurología, infectología, otorrinolaringología infantil, urología infantil y oncología.





Con respecto a la atención presencial explico que no desaparece seguirá habilitada una ventanilla para:





Personas sin acceso a celular,





Vecinos con dificultades tecnológicas,





Situaciones especiales que requieran gestión presencial.





“No tenemos turnos para todo el mundo. El problema no es el sistema, sino la cantidad de turnos. Necesitamos más profesionales. Ese es el verdadero cuello de botella”, remarcó Lavezini.





Sobre zonas rurales y parajes los vecinos de Mallin Ahogado, El Manso, Río Villegas, Foyel y zonas con centros de salud seguirán gestionando turnos a través de sus referentes sanitarios, aunque también podrán usar WhatsApp si lo desean.





Con esta implementación, el hospital busca mejorar la accesibilidad y ordenar la demanda, aunque reconoce que la falta de profesionales sigue siendo el principal desafío en el sistema local de salud.



