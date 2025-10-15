El Hoyo: la Justicia sobreseyó al intendente César Salamín en la causa por el incidente en la Escuela 81









El intendente de El Hoyo, César Salamín, fue sobreseído por la Justicia en la causa que investigaba el episodio ocurrido en febrero de este año, cuando se realizaban trabajos en el predio de la Escuela 81, lindante con el terreno donde se construye la Escuela Técnica N° 7.727.

La resolución del Ministerio Público Fiscal determinó que no existieron irregularidades ni delito alguno en el accionar del jefe comunal, calificando lo ocurrido como un accidente y descartando toda intención dolosa.

Durante una conferencia de prensa, Salamín agradeció la presencia de los funcionarios municipales y de los cuatro concejales que acompañaron el encuentro —tres de su bloque y la edil Giselle, representante local— y subrayó que “desde el primer momento entendieron que no había ninguna irregularidad, sino solo un accidente, tal como lo determinó el Ministerio Público Fiscal”.

El intendente recordó que, tras el hecho, recibió denuncias y agravios por parte de tres concejales que lo acusaron públicamente, situación que, según expresó, afectó a su familia. “Cuando empezaron con las denuncias y los videos editados que publicaban, no solo dañaron mi buen nombre y honor, sino también el de mi hijo y mi familia”, señaló.

Salamín explicó que, pese a las acusaciones, decidió no responder mediáticamente y esperar la resolución judicial. Finalmente, el 30 de septiembre, el Ministerio Público Fiscal resolvió archivar la causa, dejando en claro que no hubo delito alguno.





En uno de los párrafos destacados de la resolución, se señala:

“No hay ningún elemento para tener por acreditado que el Intendente utilizó o imputó el apeo de los árboles con fines privados, sino todo lo contrario. (…) Por lo pronto y por lo más certero al respecto del incidente es que se trató de un accidente. Nadie en su sano juicio va a realizar una conducta dañosa para perjudicar el avance de la obra e instalación de la Escuela Técnica N° 7.727 que tanto se espera en la jurisdicción.”

La investigación también desestimó las figuras penales mencionadas en la denuncia, como malversación de fondos públicos, fraude, estafa, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, al no encontrarse sustento alguno en los hechos.





El intendente de El Hoyo manifestó que el sobreseimiento ratifica su accionar transparente y ajustado a derecho, aunque advirtió que las acusaciones infundadas no quedarán sin consecuencias. “Esto no va a ser gratis, porque se me denunció, se me acusó y se me juzgó públicamente. Yo siempre estuve a derecho y respeté el accionar de la Justicia”, concluyó.