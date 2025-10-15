El Hospital de El Bolsón reactiva paulatinamente el área de cuidados intermedios









La directora del Hospital de Área, doctora Dina Lavesini, confirmó que se está restableciendo el servicio de clínica médica a través de un sistema de médicos itinerantes. Después de más de un año sin continuidad, el espacio comienza a recuperar su funcionamiento.





El Hospital de Área de El Bolsón atraviesa una etapa de recuperación en uno de sus sectores más sensibles: el área de cuidados intermedios (UCI). Según informó su directora, la doctora expresó el proceso de reactivación comenzó el pasado 11 de septiembre, cuando arribó el primer médico itinerante en el marco de un proyecto provincial destinado a reforzar la cobertura del servicio de clínica médica.





“Hace un mes tuvimos la primera visita del médico itinerante, que forma parte de este proyecto. Se está realizando ya esta modalidad de cobertura del servicio de clínica médica, que físicamente ocupa el espacio de la UCI, pero que en realidad responde al servicio que estaba colapsado”, explicó Lavesini.

La profesional destacó que este avance “representa un enorme alivio para la comunidad”, ya que el hospital llevaba más de un año sin poder brindar continuidad en el área. “Es importante saber que tenemos nuevamente este resorte, y quiero destacar el trabajo de la Guardia Central, que sostuvo el servicio más allá de su capacidad, estudiando y formándose para responder a las urgencias”, valoró.





Respecto al futuro de la unidad, señaló que la puesta en marcha total dependerá de la disponibilidad de recursos humanos especializados. “No se trata de médicos recién egresados, sino de personas con formación específica. Hoy, la medicina a nivel mundial atraviesa cambios importantes y las condiciones laborales deben ser buenas para que los profesionales elijan venir”, sostuvo.





La directora también remarcó la necesidad de acompañar estos esfuerzos con políticas públicas que incentiven la radicación de profesionales. “Nosotros damos todo el entusiasmo desde acá, pero al final son los médicos quienes deben decidir en qué provincia quieren trabajar. Es fundamental crear condiciones atractivas para que se queden”, concluyó.





Con esta iniciativa, el Hospital de El Bolsón busca recuperar un servicio esencial para la atención de pacientes que requieren cuidados intermedios, aliviando la presión sobre las guardias y fortaleciendo el sistema de salud local.