El intendente Bruno Pogliano anunció una importante obra de infraestructura vial que transformará la circulación en El Bolsón.

Noticias Del Bolson octubre 29, 2025


Al finalizar los trabajos de hormigonado y ensanchamiento de la calle Perito Moreno, esta arteria se convertirá en doble mano desde la Plaza Eva Perón hacia el paralelo sur.

“Estamos dando una primicia: Perito Moreno será doble mano una vez finalizada la obra. Es un pedido que los vecinos venían haciendo hace tiempo, y hoy podemos decir que será una realidad”, afirmó Pogliano.

El intendente explicó que la obra incluye un metro y medio más de calzada, lo que permitirá “mejorar la fluidez del tránsito y optimizar la transitabilidad en una de las zonas más transitadas del centro sur de la ciudad”.

Finalmente, Pogliano destacó que esta intervención “dará mayor dinámica al tránsito y garantizará que el paso de los vehículos se realice en condiciones adecuadas, como nuestra comunidad lo merece”.











