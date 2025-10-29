El intendente Bruno Pogliano anunció una importante obra de infraestructura vial que transformará la circulación en El Bolsón.

Al finalizar los trabajos de hormigonado y ensanchamiento de la calle Perito Moreno, esta arteria se convertirá en doble mano desde la Plaza Eva Perón hacia el paralelo sur.





“Estamos dando una primicia: Perito Moreno será doble mano una vez finalizada la obra. Es un pedido que los vecinos venían haciendo hace tiempo, y hoy podemos decir que será una realidad”, afirmó Pogliano.





El intendente explicó que la obra incluye un metro y medio más de calzada, lo que permitirá “mejorar la fluidez del tránsito y optimizar la transitabilidad en una de las zonas más transitadas del centro sur de la ciudad”.





Finalmente, Pogliano destacó que esta intervención “dará mayor dinámica al tránsito y garantizará que el paso de los vehículos se realice en condiciones adecuadas, como nuestra comunidad lo merece”.