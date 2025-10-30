El Splif finalizó la campaña educativa en escuelas urbanas

El SPLIF El Bolsón junto a la Mesa de Prevención de Incendios de la Comarca Andina del Paralelo 42 realizó la campaña educativa con 700 estudiantes de quinto grado de 18 escuelas urbanas de El Bolsón, Lago Puelo, Epuyén y El Hoyo. Las jornadas se realizaron a lo largo de octubre en distintos puntos de cada localidad y contaron con actividades impulsadas por las brigadas oficiales de incendios de la Comarca.





Los contenidos abordados en estas campañas apuntan a fortalecer el aprendizaje que los estudiantes de quinto grado hacen en las aulas sobre el ambiente teniendo en cuenta la prevención de incendios forestales, la labor de las distintas brigadas, el valor ambiental del bosque andino patagónico y la vida en interfase entre otros temas centrales.









A lo largo de las jornadas, y a través del juego, los estudiantes incorporan estos contenidos y hacen su aporte a través del aprendizaje para promover un cambio cultural en torno al uso de fuego en la región. En la mesa participan el Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón, la secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, la Brigada Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, Bomberos Voluntarios y la Brigada Nacional Sur.









Desde el organismo agradecieron por otro año de participación activa a las comunidades educativas que cada año abren las puertas a las propuestas.