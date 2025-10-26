Confusión en una mesa por la falta de firmas en las boletas



Durante la mañana de este domingo electoral se registró un episodio de desinformación en una de las mesas de votación, relacionado con la firma obligatoria que deben realizar los presidentes de mesa. Durante la mañana de este domingo electoral se registró un episodio de desinformación en una de las mesas de votación, relacionado con la firma obligatoria que deben realizar los presidentes de mesa.





Nicolás Murano, autoridad de mesa en la Escuela N° 779, explicó que el inconveniente ocurrió en una mesa contigua, cuando uno de los presidentes no estaba firmando las boletas, un requisito indispensable para validar el voto.





“Lo que pasó fue que uno de los presidentes no estaba firmando las boletas, que es una práctica necesaria para convalidar los votos”, señaló Murano.





Al detectarse el error, se realizó de inmediato un acta para salvaguardar los primeros seis votos emitidos, que de lo contrario hubieran sido considerados nulos. “Rápidamente lo notaron y le pidieron que haga un acta salvando esos votos, porque si no son seis votos menos”, explicó.





El inconveniente habría surgido, según Murano, a raíz de información errónea:





“Hubo un poco de desconocimiento por parte del presidente de mesa, pero también del fiscal general, que le había dicho que no era necesario firmar. Hay mucha información circulando y también desinformación”, remarcó.





La situación fue corregida sin mayores demoras y la votación continúa desarrollándose con normalidad en el establecimiento.