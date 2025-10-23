El Bolsón. Encontraron a un hombre inconsciente, alcoholizado y con un arma de fuego en pleno centro de la localidad



Cerca de la medianoche, efectivos de la Comisaría 12 realizaban recorridas preventivas cuando se toparon con una situación que generó preocupación en la zona céntrica de El Bolsón.





Un hombre fue hallado inconsciente sobre la vía pública. Al acercarse para asistirlo, los policías constataron que no presentaba heridas, pero sí un marcado estado de ebriedad. Durante la requisa, descubrieron que portaba un arma de fuego Bersa calibre 22, con su cargador y ocho municiones del mismo calibre.





Ante el hallazgo, se dio intervención al personal de la Policía Científica, que procedió al secuestro del arma, mientras que el sujeto fue demorado y trasladado a la unidad policial para su identificación y resguardo.





El fiscal de turno, Francisco Arriens, dispuso posteriormente la libertad del imputado y el secuestro del arma de fuego, iniciando las actuaciones judiciales correspondientes por portación ilegal de arma.





Se señalo que el operativo se enmarca en las tareas de prevención que la fuerza mantiene activas en distintos sectores de la ciudad, especialmente durante los fines de semana y en horarios nocturnos. Fuente: Policía de Río Negro.