La búsqueda de los jubilados en Rocas Coloradas: familiares piden abrir la camioneta que apareció encajada en el barro





Allegados a la pareja contaron a los investigadores que nadie cuenta con las llaves del vehículo, una Toyota Hilux 4x4, y creen que acceder a su interior podría aportar información clave para avanzar en la investigación.

Según pudo saber Infobae, desde las primeras horas de este lunes continúa un amplio operativo de búsqueda en la zona de Camarones, con la participación de fuerzas de seguridad, bomberos, voluntarios y equipos especializados.





A pedido del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, se sumó la Brigada K9, integrada por los perros Roco (búsqueda genérica) y Kali (búsqueda de restos humanos), junto a sus guías, el oficial ayudante Esquivel, el sargento Oñate y el cabo primero Murillo.

Este lunes llegó a Comodoro Rivadavia una Brigada K9, que se sumó al operativo de rastrillaje en esa zona de Chubut. Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79) están desaparecidos desde el sábado 11 de octubreEn medio del operativo para dar con el paradero de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), la pareja de jubilados desaparecida hace más de una semana en la zona de Rocas Coloradas, Chubut, los familiares de la mujer realizaron un pedido desesperado: solicitan ayuda para abrir la camioneta en la que se trasladaban y que fue hallada encajada en un lodazal cercano a Playa Visser.A través de las redes sociales, los familiares difundieron videos e imágenes del vehículo, completamente empantanado y con las puertas cerradas.Por su parte, el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, explicó que la camioneta se encontraba a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova, fuera de la Ruta 1, en medio de zanjones y barro. “Estaban en el medio de la nada”, describió el comisario ante la prensa local, destacando que en el interior se hallaron pertenencias personales de los dos jubilados.Cocha añadió que la camioneta mostraba signos de haber intentado salir del barro sin éxito, con huellas y marcas de barro en las puertas, lo que indicaría que los ocupantes trataron de liberarla antes de desaparecer.Este domingo, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, supervisó en terreno el despliegue de las unidades de la Policía del Chubut, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Bomberos Voluntarios, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Prefectura Naval Argentina y vehículos particulares 4x4 que colaboran en los rastrillajes por tierra, mar y aire.