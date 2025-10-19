Recapturaron a un prófugo en Vuelta del Río durante un operativo policial de gran despliegue





El procedimiento, denominado “El Cuidador”, fue encabezado por la Guardia de Infantería de Esquel y permitió detener a un hombre con pedido de captura. En el lugar se secuestraron armas, equipos de comunicación y otros elementos.





Un hombre que se encontraba prófugo de la justicia fue recapturado durante la madrugada en el paraje Vuelta del Río, en el marco de un operativo policial denominado “El Cuidador”, llevado adelante por la Policía del Chubut.

El procedimiento se desarrolló en una zona de terrenos usurpados pertenecientes a una empresa privada y contó con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, además del uso de tecnología de vigilancia aérea.









La intervención fue encabezada por un grupo táctico de la Sección Guardia de Infantería de Esquel, que irrumpió en un domicilio donde, según tareas investigativas previas, se presumía la presencia del evadido. En el lugar, los efectivos lograron detener al sospechoso y proceder al secuestro de diversos elementos de interés para la causa.





Entre los objetos incautados se encuentran una carabina reformada calibre .22, con cargador colocado y cartucho en recámara; una réplica de arma corta tipo pistola, dos equipos de comunicación tipo HT, binoculares y un teléfono celular.













El operativo fue supervisado por el fiscal general Díaz Mayer y contó con la colaboración de personal de distintas dependencias: la Unidad Regional Esquel, la DPI Comarca Andina, la DPI Esquel (que aportó un operador de dron), la División Seguridad Rural El Maitén, la Comisaría El Maitén y la Subcomisaría Leleque.





El despliegue incluyó un anillo de seguridad secundario para resguardar la zona de intervención.





El detenido quedó alojado de manera provisional en la Comisaría de El Maitén, a la espera de la audiencia de control de detención, tras lo cual se evaluará su traslado a otro centro penitenciario. Desde la Policía del Chubut destacaron el profesionalismo y la coordinación de las unidades intervinientes en el procedimiento.

















Fuente pagina oficial de la Policía del Chubut.