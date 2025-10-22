El Bolsón entregó la Llave de la Ciudad al Sultán Mawlana Mohammed

Un reconocimiento al líder espiritual de la orden Sufí Naqshbandi que reafirma los valores de respeto, diversidad y diálogo interreligioso.

En un acto cargado de simbolismo y emoción, la Municipalidad de El Bolsón reconoció este miércoles al Sultán Mawlana Mohammed, líder espiritual de la orden Sufí Naqshbandi, con la entrega de la “Llave de la Ciudad”.

La ceremonia tuvo lugar en el marco de una visita que convocó a funcionarios, concejales y vecinos. El presidente del Concejo Deliberante, Agustín Guasco, a cargo del Ejecutivo municipal, encabezó el acto junto al intendente Bruno Pogliano, quien actualmente se encuentra en uso de licencia.





Durante el encuentro, se destacó la importancia del diálogo interreligioso y el respeto por la diversidad espiritual como pilares de la convivencia en la comunidad. “Este es un momento significativo que reafirma nuestros valores de respeto, diversidad y diálogo interreligioso”, expresaron desde la Municipalidad de El Bolsón.

El Sultán Mawlana Mohammed, por su parte, agradeció el cálido recibimiento y el gesto institucional, que representa la apertura y el reconocimiento a las distintas expresiones de fe presentes en la región.





La entrega de la Llave de la Ciudad simboliza la hospitalidad y el aprecio del pueblo de El Bolsón hacia figuras que promueven la paz, la espiritualidad y el entendimiento entre culturas.