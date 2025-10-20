El Bolsón recibe a la Revisión Técnica Obligatoria











La atención se realizará de 9 a 17 horas, en la intersección de José Hernández y Rivadavia y será por orden de llegada, sin necesidad de turno previo.





La llegada de la RTO a El Bolsón representa una importante acción del Gobierno de Río Negro, a través de Vialidad Rionegrina, para acercar servicios a las comunidades del interior provincial y promover la conciencia vial y el mantenimiento preventivo de los vehículos.













Contar con la revisión al día no solo es un requisito obligatorio, sino también una herramienta fundamental para reducir siniestros y preservar la vida de conductores y peatones.





Los valores establecidos para la revisión varían según el tipo de vehículo, con tarifas que van desde los $41.300 para autos particulares hasta 1500 KG y los $62.000 para pick-ups de hasta 3500 KG.



Desde el 23 octubre, la planta móvil de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) se instalará en El Bolsón con el objetivo de facilitar el cumplimiento de un trámite esencial para garantizar la seguridad vial y el correcto estado de los vehículos que transitan por la región y la provincia.