Un vecino de El Bolsón ganó más de $1.400 millones de pesos en el sorteo del Quini 6













El apostador acertó los seis números del sorteo tradicional del juego nacional y se convirtió en uno de los ganadores más importantes del año. La jugada fue realizada en una agencia local de El Bolsón.



La fortuna pasó por El Bolsón este domingo, luego de que un apostador de la localidad rionegrina resultara ganador del sorteo tradicional del Quini 6, llevándose un premio superior a los $1.417,731,000 millones.

Según informó la Lotería de Santa Fe, organismo encargado del juego, los números ganadores del sorteo fueron 43, 42, 36, 39, 11 y 29. Uno de los boletos vendidos logró acertar la combinación perfecta, convirtiendo al jugador en el único ganador de la modalidad tradicional.

Desde la agencia local donde se realizó la jugada se mostraron sorprendidos y celebraron la noticia, aunque todavía no trascendió la identidad del afortunado o afortunada. Se indicó que el pozo total para esta categoría alcanzó cerca de $2.372 millones, aunque, tras los descuentos correspondientes, el monto a percibir supera ampliamente los $1.417.731 millones, cifra que igualmente representa un premio histórico para la región.

El Bolsón, una ciudad acostumbrada a las noticias vinculadas al turismo y la política local, hoy se vio envuelta en comentarios, especulaciones y sonrisas compartidas en torno a la pregunta obligada: ¿quién es el nuevo millonario?

Por ahora, el o la ganadora no se hizo pública, pero lo cierto es que la suerte golpeó la puerta de la Comarca y dejó una marca difícil de olvidar.