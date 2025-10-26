Fuerza Patria se impuso en El Bolsón y Juntos superó a La Libertad Avanza en una elección polarizada



Datos parciales brindados a las 21.20 hs





En el marco de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre, la localidad de El Bolsón tuvo una jornada sin sobresaltos. Con una fuerte polarización entre espacios nacionales, Fuerza Patria obtuvo el primer lugar, mientras que Juntos Defendemos Río Negro logró posicionarse por encima de La Libertad Avanza.



La elección de este domingo se desarrolló en un clima de tranquilidad en El Bolsón, donde la participación ciudadana fue constante durante toda la jornada. El juez de Paz, Marcelo Musillo, confirmó a Noticias del Bolsón que el proceso se llevó adelante con “total normalidad”, destacando que solo se registraron dos intervenciones menores que no alteraron el curso electoral. “El resto de la jornada fue una fiesta cívica, como corresponde”, aseguró.

En el plano político, los resultados locales mostraron un escenario claramente polarizado, en sintonía con la tendencia nacional. Con el 90% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria se ubicó en el primer lugar con el 37% de los votos, alcanzando un total de 5.260 sufragios.

En segundo lugar se posicionó Juntos Defendemos Río Negro, el espacio referenciado por el intendente Bruno Pogliano, que obtuvo el 25,92%, es decir, 3.644 votos. De esta manera, la fuerza local logró superar a La Libertad Avanza, que alcanzó el 24,33% con 3.420 votos, quedando relegada al tercer puesto.

Desde Juntos Defendemos Río Negro destacaron que el resultado se dio en un contexto de fuerte polarización nacional, y valoraron haber consolidado un segundo lugar que consideran clave para el escenario político local.

Los datos reflejan, una vez más, que El Bolsón muestra dinámicas propias dentro del mapa provincial, donde el arraigo territorial y las estructuras locales continúan teniendo un peso determinante a la hora de definir el sentido del voto.

Cabe destacar que los datos no son los finales.