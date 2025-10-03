El próximo 6 de octubre desde las 13:15 hs se llevará a cabo en el Campus Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro la charla abierta y gratuita “El juego ilegal online en la provincia de Río Negro.
Estado y nuevos desafíos” a cargo de Jorge Manzo, Interventor de Lotería de Río
Negro y Luis Zanazzi, Asesor del Departamento de Formación de ALEA (Asociación
Loterías Estatales de Argentina).
La actividad se realiza el marco del XXXI Congreso Argentino de Ciencias de la
Computación - CACIC 2025, que comienza el mismo lunes 6/10 en el Campus de la
Sede Atlántica conjuntamente con la XXIX Escuela Internacional de Informática,
destinada a estudiantes de carreras de Sistemas, Informática y Computación
pertenecientes a la la Red de Universidades Nacionales con Carreras en Informática
(RedUNCI).
La charla es abierta a la comunidad en general, y especialmente dirigida a los y las
estudiantes. Organiza: Sede Atlántica de la UNRN, Red UNCI, Laboratorio de Informática Aplicada (LIA) de la UNRN, con el apoyo y el acompañamiento de la Lotería de Río Negro, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Gobierno de la Provincia de Río Negro y la Municipalidad de Viedma.
“El juego ilegal online en la provincia de Río Negro. Estado y nuevos desafíos.
Charla abierta y gratuita
Lunes 6 de octubre 13.15 hs
Campus Sede Atlántica RP Nº 1 y Rotonda Cooperación, Viedma
