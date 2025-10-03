La Legislatura sancionó leyes que establecen aranceles a extranjeros en servicios públicos

Noticias Del Bolson octubre 03, 2025


 

La Legislatura de Río Negro aprobó normas que obligan a residentes transitorios y personas con autorización de residencia precaria a abonar aranceles por el acceso a la salud pública y a la educación superior, al tiempo que crean fondos especiales para fortalecer ambos sectores.La ley establece que los extranjeros deberán pagar tarifas específicas para acceder a hospitales, centros de salud y universidades de la provincia, garantizando la atención únicamente en casos de urgencias y emergencias.
Además, faculta al Poder Ejecutivo a firmar convenios de reciprocidad con otros países para regular el acceso de estas personas a los servicios provinciales.

Se crearon un Fondo Especial para la Salud Pública y un Fondo Especial para la Educación Pública. El primero se destinará a financiar la atención médica, la compra de equipamiento, la capacitación de personal y la implementación de programas sanitarios. El segundo tendrá como objetivo mejorar la infraestructura y el funcionamiento de los establecimientos educativos.

Con estas medidas, el Gobierno provincial busca asegurar recursos adicionales para fortalecer los servicios públicos de salud y educación, mientras regula el acceso de personas extranjeras que residen temporalmente en Río Negro.








Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)