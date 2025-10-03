La Legislatura sancionó leyes que establecen aranceles a extranjeros en servicios públicos

Además, faculta al Poder Ejecutivo a firmar convenios de reciprocidad con otros países para regular el acceso de estas personas a los servicios provinciales.





Se crearon un Fondo Especial para la Salud Pública y un Fondo Especial para la Educación Pública. El primero se destinará a financiar la atención médica, la compra de equipamiento, la capacitación de personal y la implementación de programas sanitarios. El segundo tendrá como objetivo mejorar la infraestructura y el funcionamiento de los establecimientos educativos.





Con estas medidas, el Gobierno provincial busca asegurar recursos adicionales para fortalecer los servicios públicos de salud y educación, mientras regula el acceso de personas extranjeras que residen temporalmente en Río Negro.

La Legislatura de Río Negro aprobó normas que obligan a residentes transitorios y personas con autorización de residencia precaria a abonar aranceles por el acceso a la salud pública y a la educación superior, al tiempo que crean fondos especiales para fortalecer ambos sectores.La ley establece que los extranjeros deberán pagar tarifas específicas para acceder a hospitales, centros de salud y universidades de la provincia, garantizando la atención únicamente en casos de urgencias y emergencias.