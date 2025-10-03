Fin del misterio se supo qué es y para qué sirve el objeto que cayó del cielo en un campo de Chaco

El hecho generó sorpresa entre los habitantes de Campo Rossi. En las últimas horas, expertos dieron a conocer de qué se trata y qué función cumple.Luego de que hallaran objeto sospechado de ser chatarra espacial en un campo en la provincia de Chaco y generara conmoción entre los habitantes, se supo finalmente de qué se trata y para qué sirve. Según expertos, es una vaina de un tanque combustible de un cohete espacial.Cabe destacar que el extraño objeto cilíndrico metálico fue encontrado por Ramón Ricardo González, dueño de hectáreas privadas de Campo Rossi, ubicado en la zona de Puerto Tirol, y desde aquel momento provocó un gran asombro entre las autoridades y habitantes del lugar.El parte policial señaló que se perímetro el lugar al tratarse de una zona de riesgo tóxico “por el polvo que desprende al tacto la fibra de carbono”. Asimismo, se detalló que se trata de una vaina de un tanque combustible de un cohete espacial que combuste hidracina altamente tóxica.Las autoridades advirtieron a los lugareños sobre el posible hallazgo de otros tanques, ya que es posible que más de uno caiga sin control por la zona.