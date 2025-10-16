El Manso se prepara para una temporada de verano con obras clave y nuevas inversiones



El comisionado de Fomento, Carlos Almazán, destacó los avances en infraestructura y las expectativas que genera la próxima temporada estival en la zona, impulsada por obras en ejecución y nuevos fondos provenientes del bono VEMOS otorgado por la provincia de Río Negro.





“Este año lo afrontamos con otra perspectiva, esperando la temporada con mucho optimismo. El gobierno nos ha escuchado y está siempre presente”, señaló Almazán al detallar los trabajos en marcha.





Entre las obras más importantes mencionó el alcantarillado en la zona de mucho transito, una intervención clave que permitirá garantizar la conectividad durante todo el año: “Era una zona que quedaba aislada por las crecidas del arroyo, lo que impedía planificar visitas o recibir turistas. Ahora eso está en vías de solucionarse”.

Además, se iniciará en los próximos días la obra de ingreso a la comuna, frente a Gendarmería Villegas, donde se construirá una feria totalmente nueva con servicios y oficinas de atención al público. “Estamos muy felices por este proyecto, que va a cambiar la imagen y la funcionalidad del lugar”, aseguró el comisionado.





Almazán también confirmó la recepción de nuevas máquinas de Vialidad, en el marco de un trabajo conjunto con el delegado de El Bolsón, Ibarra. “La ruta está en óptimas condiciones de punta a punta, algo fundamental para el tránsito en temporada alta”, indicó.





En cuanto al bono petrolero, explicó que los fondos serán destinados a la refacción de antiguas oficinas en el paraje El Foyel, con un aporte adicional de la comuna.





De cara al verano, el comisionado resaltó las expectativas turísticas y el crecimiento de la infraestructura local: “Muchos vecinos están invirtiendo en alojamiento, gastronomía y servicios. Queremos que esta temporada marque un antes y un después para El Manso, que sin dudas es uno de los lugares más prometedores para mostrarle al mundo lo que tiene Río Negro”.

La temporada de pesca deportiva, que se habilita el 1° de noviembre, será el puntapié inicial de un período de alta actividad turística en la zona.