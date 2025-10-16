Sigue la polémica en San Blas: ¿1821 o 1908? cuál es la verdadera fecha de fundación

Este debate no es nuevo; desde hace tiempo se cuestiona la legitimidad de la fecha establecida por una Ordenanza sancionada en 1988 por concejales de mandato cumplido. A pesar de los argumentos presentados en el Honorable Concejo Deliberante para defender esta fecha, Spicoli destacó que su investigación exhaustiva, realizada con el apoyo de la biblioteca Alfonsina Storni, reveló documentación clave.





El veterinario encontró registros en el Registro Oficial de la provincia de Buenos Aires que indican que, efectivamente, fue el gobernador Ignacio Darío Irigoyen quien autorizó la fundación del pueblo en diciembre de 1908 a favor de Julio Adrián Muhal, propietario del campo donde se estableció la villa. Este hallazgo podría cambiar la percepción histórica de Bahía San Blas y reabrir el debate sobre su identidad y memoria colectiva.





Para brindar más información el propio Spicoli compartió un video en donde explica los motivos por los cuales discrepa con la fecha oficial de la fundación de San Blas.

A pocos días de conmemorar un nuevo aniversario de la fundación de Bahía San Blas, surgió nuevamente la controversia en torno al registro. El médico veterinario Mario Spicoli expresó su firme convicción de que la fecha correcta es el 15 de diciembre de 1908, desafiando la versión oficial que sostiene que la fundación tuvo lugar el 18 de octubre de 1821.