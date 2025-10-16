Weretilneck anunció obras por más de 20 mil millones de pesos para El Bolsón y confirmó la licitación del Plan Rector de Cloacas



El mandatario provincial, acompañado por autoridades municipales, mantuvo encuentros con funcionarios y medios, donde repasó el conjunto de proyectos que la Provincia impulsa en El Bolsón y la Comarca Andina. “Lo que se está confirmando en obras y en bonos para la localidad de El Bolsón pasa ampliamente los 20.000 millones de pesos”, afirmó Weretilneck, y subrayó que el Plan Rector de Cloacas constituye una de las intervenciones más importantes para el desarrollo urbano y ambiental de la ciudad.





“Que una ciudad como El Bolsón no tenga las plantas de tratamiento y los ductos de conexión que necesita no es justo. No se merece ese atraso. Esta obra permitirá cuidar nuestras napas, lagos y ríos”, sostuvo el gobernador, quien confirmó que los fondos ya están disponibles y que la licitación se realizará antes de fin de año.





Infraestructura y accesibilidad





El gobernador también adelantó la construcción de dos nuevas pasarelas sobre el río Azul con longitudes de 50 y 75 metros respectivamente, las estructuras mejorarán la conectividad con zonas rurales y turísticas.

“Nos va a permitir tener mayor acceso y accesibilidad a los parajes de la zona”, explicó.





En el mismo sentido, Weretilneck mencionó la continuidad de las obras de la Terminal de Ómnibus, un proyecto largamente esperado por la comunidad y que se ejecuta en coordinación con el municipio encabezado por el intendente Bruno Pogliano.

“Seguimos trabajando juntos, municipio y provincia, porque la única forma de avanzar es tener una sola planificación y llevar a cabo los compromisos asumidos”, remarcó.





Refuerzo para el SPLIF y medios aéreos





Otra de las áreas priorizadas por el gobierno provincial es la prevención y combate de incendios forestales. Weretilneck confirmó nuevos equipamientos para el SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales), así como avances en el acuerdo operativo con Chubut para disponer de medios aéreos propios.

“El Comando Operativo está listo. Estamos tramitando la licitación para alquilar un helicóptero de 4.000 litros, para tener disponibilidad propia y duplicar los medios de respuesta este verano”, informó el mandatario.





Críticas al Gobierno Nacional

Durante la entrevista, Weretilneck cuestionó duramente la actitud del Gobierno Nacional frente a las provincias, en especial por el estado de las rutas nacionales.





“Lo que tenemos es un desinterés y un desprecio del Gobierno Central hacia las provincias. No les interesa el turismo ni la producción frutícola. Hemos presentado un recurso de amparo y la respuesta fue la disolución de Vialidad Nacional. Está claro que no les interesamos”, denunció.





Asimismo, confirmó que Río Negro se hará cargo de la obra eléctrica entre El Coihue y Las Golondrinas, en el marco de un proceso de compensación económica con la provincia del Chubut por deudas vinculadas al gasoducto cordillerano.





Jerarquización de Vialidad en El Bolsón





En otro anuncio relevante, Weretilneck informó que Vialidad Rionegrina elevará su rango en la localidad.





Brindo la primicia que “A partir del 1° de enero, El Bolsón deja de ser subdelegación y pasa a ser delegación. Eso jerarquiza al personal y a la estructura, que dependerá directamente de Viedma”, adelantó.





El gobernador explicó que esta decisión surge de la experiencia adquirida durante los incendios del verano pasado, donde se detectó la necesidad de contar con mayor autonomía y equipamiento propio en la zona.

“Vamos a disponer de motoniveladoras, palas y vehículos para que Vialidad pueda acompañar de manera más efectiva las emergencias y el mantenimiento de caminos”, señaló.





Proyecciones





Por el momento, el gobierno provincial no prevé nuevas obras de pavimentación en rutas de ripio, aunque Weretilneck no descartó futuros proyectos en arterias locales. “El esfuerzo grande está puesto en el sistema cloacal y otras prioridades. Luego iremos avanzando con los caminos”, concluyó.