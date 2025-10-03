Facundo López: “Se acabaron los privilegios, ningún rionegrino que acuda a la Justicia tendrá que aportar a un sindicato”

El Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, destacó la importancia de la eliminación de la tasa que se cobraba en causas patrimoniales judiciales y que iba destinado al gremio SITRAJUR. “Se acabaron los privilegios. Hoy ningún ciudadano rionegrino que tenga que declarar una cuestión patrimonial en la Justicia va a tener que aportar el 2 por 1.000 a SITRAJUR”, afirmó.

López aclaró que esta decisión no implica afectar derechos laborales ni salarios de los trabajadores: “En Río Negro siempre acompañamos a los trabajadores. Que no se dejen engañar: no hay ningún perjuicio salarial, ningún derecho que se cercene, no hay persecución ni cuestiones negativas”.

El candidato explicó el alcance de la medida: “Lo que cambia es que los recursos que se obtenían como aporte en las causas patrimoniales al sindicato no se pagan más. ¿Por qué los rionegrinos teníamos que compensar actividades gremiales que no son de su incumbencia?”.

Por último, subrayó el espíritu de la decisión: “Hoy Río Negro es más justo. Ningún gremio está por delante y, lo más importante, ningún rionegrino que vaya a usar la Justicia va a tener que aportar a un sindicato”.

La eliminación del pago del denominado "2x1000" a Sitrajur busca aliviar la carga impositiva sobre el bolsillo de la gente y simplificar trámites. “Vamos a seguir eliminando tasas y gastos que no sumen al día a día de la gente. No podemos seguir cargando a la ciudadanía con costos innecesarios”, aclaró el legislador y criticó a los legisladores del kirchnerismo que votaron en contra: “Quieren defender los privilegios de un gremio amigo, que sean sinceros y lo digan claramente”.





López recordó que en los últimos años ya se habían eliminado otras cargas como la tasa de verificación policial para patentar autos nuevos, el impuesto de sellos en los créditos hipotecarios y los cobros extra en el Registro Civil por documentos. “Creemos en un Estado al servicio de las personas: menos trámites, menos tasas y más soluciones. Es una buena noticia, aunque algunos se enojen porque dejan de recibir privilegios”, sostuvo.





“En la sesión escuchamos a legisladores tratando de defender lo indefendible, con discursos llenos de vueltas. La verdad es simple: nuestra gestión ordena el Estado para que funcione mejor y para que los recursos lleguen donde tienen que llegar”, afirmó.