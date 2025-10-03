Se entregaron los certificados a los nuevos abanderados municipales

Noticias Del Bolson octubre 03, 2025



En la jornada de hoy, en el marco de la ordenanza 27/25, el intendente de El Hoyo, César Salamín, y el presidente del Concejo Deliberante Jonatan Christ, recibieron a las diez personas que fueron elegidas para representar al municipio de El Hoyo con las banderas nacionales y provinciales.

De esta manera, la representación en actos oficiales de la localidad con la Bandera Nacional será realizada por Raúl Larenas como abanderado, junto a Ricardo Michalik y Eva Gutiérrez como primer y segunda escolta. Mientras que la bandera provincial será representada por Cili Olmos como abanderada, Lidia Quinteros primera escolta y Amalia Rodríguez la segunda escolta.

Los suplentes son Mariela Lostra y Rocío Jiménez por la bandera nacional, en tanto que Lorena Blanco y Silvia Lonegro por la bandera provincial.

Las postulaciones fueron hechas por vecinos de la localidad y la selección final fue realizada por la Comisión Seleccionadora, integrada por tres representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y un concejal de cada bloque, según lo establece la ordenanza.










