Incendio en Santa Clara de Asís: un galpón destruido y daños parciales en una vivienda

En las primeras horas de la mañana de este lunes, alrededor de las 6:30, se registró un incendio en una propiedad ubicada sobre la calle Santa Clara de Asís. El aviso movilizó rápidamente a la dotación de guardia del cuartel local, que se dirigió al lugar mientras se convocaba a más personal de apoyo.

El fuego avanzaba hacia una vivienda

Al arribar la primera dotación, los bomberos se encontraron con un galpón envuelto en llamas y el fuego en etapa de propagación hacia una vivienda lindante. Ante esta situación, el trabajo inicial se centró en proteger la casa para evitar mayores daños.

Una vez asegurada la vivienda, los voluntarios comenzaron las tareas para sofocar el foco ígneo que afectaba al galpón.

Segunda dotación y control total

Minutos después llegó una segunda dotación, lo que permitió intensificar las labores de enfriamiento y extinción completa del incendio. Pese al esfuerzo coordinado, el galpón sufrió pérdidas casi totales debido a la magnitud del fuego.

En cuanto a la vivienda, solo se registraron daños parciales en un alero, evitando así consecuencias estructurales más graves.

Trabajo rápido y coordinación

Gracias a la rápida intervención y el trabajo conjunto del personal de guardia y los refuerzos convocados, se logró evitar que el incendio se extendiera, reduciendo significativamente los daños.