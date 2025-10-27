LA DEFENSA SIGUE FIRME: PRIMERO LOS RIONEGRINOS

El gobernador Alberto Weretilneck agradeció a todas y todos los rionegrinos que acompañaron a Juntos Defendemos Río Negro, y destacó el compromiso de los intendentes, comisionados de fomento, militantes y fiscales “que defendieron con convicción una propuesta verdaderamente provincial”. Felicitó a las fuerzas nacionales que obtuvieron el acompañamiento mayoritario y señaló que “será en esos espacios donde deberán encontrarse las respuestas a los grandes asuntos nacionales que afectan a la provincia”.





“Como buenos demócratas que somos, aceptamos la opinión y la voz de cada rionegrina y cada rionegrino. Está claro que han optado porque la voz de la provincia ante la Nación la representen los partidos nacionales”, remarcó en diálogo con la prensa desde Cipolletti.





Y en ese sentido, subrayó que “no se puede pedir ahora a los intendentes o al Gobierno Provincial la solución de los temas nacionales, cuando una parte importante del pueblo rionegrino decidió que sean los partidos nacionales quienes los resuelvan y gestionen”.





Adelantó que desde el Gobierno Provincial “vamos a seguir ocupándonos de lo que nos corresponde: de la gestión diaria, de los municipios, de las comisiones de fomento y de cada necesidad concreta de nuestra provincia”.





El mandatario remarcó que, más allá del resultado, la gestión provincial seguirá firme: “La defensa de Río Negro no termina en una elección. Mañana, como siempre, estaremos trabajando por todos los rionegrinos, gestionando obras, salud, educación y oportunidades. Seguiremos siendo los mismos”.





Finalmente, Weretilneck concluyó: “Río Negro es una provincia que no baja los brazos. Vamos a seguir defendiendo lo nuestro con respeto, diálogo y trabajo, porque la defensa nace acá, en nuestra tierra y con nuestra gente”.