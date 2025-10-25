Jurado popular declaró culpable a un hombre por intentar matar a su primo en Cholila

Tras tres días de juicio, un jurado popular consideró probado que Jorge Pascoff disparó y embistió con maquinaria pesada a su primo durante un violento episodio en una chacra. El Ministerio Público Fiscal de Chubut adelantó que la pena podría superar los cinco años de prisión.





En un juicio que se extendió durante tres días, un jurado popular declaró culpable a Jorge Pascoff por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, además de portación de arma de fuego de uso civil y daño. Mientras se define la pena —cuya escala va desde cinco años y cuatro meses hasta casi 20 años de prisión— Pascoff continuará con prisión preventiva en modalidad domiciliaria.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut, el fiscal Carlos Díaz Mayer sostuvo durante el debate que el hecho se desarrolló “en un contexto de suma violencia” en una chacra de Cholila, donde víctima e imputado comparten derechos de propiedad.

“Lo persiguió y le disparó”

Según lo expuesto por la Fiscalía, la secuencia comenzó con un llamado telefónico en el que la víctima pidió a Pascoff la llave de la tranquera para mover animales dentro del terreno. Minutos después, Pascoff se presentó armado en el lugar.

Al verlo, su primo decidió correr para resguardarse. En ese momento —describió Díaz Mayer— Pascoff tomó una máquina cargadora estacionada en la chacra y “intentó embestirlo”. La víctima logró salir del paso, pero los vehículos que se encontraban en el lugar no corrieron la misma suerte: un camión Scania 360 y una camioneta resultaron con daños visibles en su estructura.

“No sólo lo persiguió con la maquinaria, sino que luego descendió y efectuó disparos directos contra él, logrando lesionarlo en varias partes del cuerpo”, explicó el Ministerio Público Fiscal durante los alegatos.

El ataque finalizó cuando Pascoff le disparó a su primo, provocándole heridas en glúteo, muslo, rodilla y gemelo. La Fiscalía remarcó que el objetivo fue quitarle la vida, aunque esto no se concretó por razones ajenas a la voluntad del imputado.

Próxima instancia

La audiencia de imposición de pena se realizará la próxima semana. Allí, tanto la acusación como la defensa presentarán sus argumentos sobre la condena que deberá cumplir Pascoff.

El caso permanece bajo seguimiento del Ministerio Público Fiscal de Chubut, que consideró el veredicto del jurado como “consistente con la gravedad del hecho y la evidencia presentada durante el juicio”.