La Escuela Municipal de tenis continúa con propuestas formativas y recreativas

Noticias Del Bolson octubre 02, 2025



El tenis municipal ofrece actividades formativas, recreativas y competitivas para niños, jóvenes y adultos de toda la Comarca Andina con Diego García como entrenador hace más de 13 años. 

Entre las propuestas se incluyen la etapa de iniciación, torneos recreativos y encuentros amistosos, como los que se realizan con jugadores de El Bolsón y el resto de la región.

Además de la participación en los torneos oficiales de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), en la Región 9, que funcionan como clasificatorios a las instancias nacionales, los y las tenistas han logrado competir en torneos de la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT) y sumar puntos para el ranking nacional en sus respectivas categorías.

Las clases para estudiantes se dictan los martes y jueves a las 10 horas, y los sábados a las 12. También hay turnos disponibles por la tarde, a las 16, 17 y 18 horas, lo que permite una amplia disponibilidad para las distintas categorías.

La escuela se encuentra abierta a toda la comunidad y contempla espacios para menores, juveniles y adultos, tanto para quienes buscan entrenarse de manera competitiva como para quienes desean practicar tenis en un marco recreativo.










Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)