La Escuela Municipal de tenis continúa con propuestas formativas y recreativas

El tenis municipal ofrece actividades formativas, recreativas y competitivas para niños, jóvenes y adultos de toda la Comarca Andina con Diego García como entrenador hace más de 13 años.





Entre las propuestas se incluyen la etapa de iniciación, torneos recreativos y encuentros amistosos, como los que se realizan con jugadores de El Bolsón y el resto de la región.





Además de la participación en los torneos oficiales de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), en la Región 9, que funcionan como clasificatorios a las instancias nacionales, los y las tenistas han logrado competir en torneos de la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT) y sumar puntos para el ranking nacional en sus respectivas categorías.





Las clases para estudiantes se dictan los martes y jueves a las 10 horas, y los sábados a las 12. También hay turnos disponibles por la tarde, a las 16, 17 y 18 horas, lo que permite una amplia disponibilidad para las distintas categorías.





La escuela se encuentra abierta a toda la comunidad y contempla espacios para menores, juveniles y adultos, tanto para quienes buscan entrenarse de manera competitiva como para quienes desean practicar tenis en un marco recreativo.