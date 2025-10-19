La Policía recuperó un auto robado en El Bolsón y detuvo al conductor





Durante un operativo de prevención realizado en la zona rural de Chacramonte, efectivos del Destacamento 177° lograron recuperar un vehículo con pedido de secuestro y aprehender a un hombre de 30 años.





El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Romagnoli y Nahuel Huapi, cuando un móvil policial que patrullaba el sector observó circular a un automóvil Volkswagen Gol rojo, de tres puertas, que se desplazaba con las luces apagadas. Ante la situación sospechosa, los uniformados procedieron a interceptarlo para identificar al conductor y verificar los datos del rodado.





Según informaron fuentes policiales, el conductor —un hombre de 30 años, domiciliado en El Bolsón— no contaba con documentación personal ni del vehículo al momento del control. Al consultar con el Comando Radioeléctrico, se confirmó que el automóvil registraba pedido de secuestro vigente solicitado por la Comisaría 12° de El Bolsón, en el marco de una causa por hurto.





Por disposición de la Fiscalía N° 4, se ordenó el secuestro del vehículo y la detención del conductor, quien quedó imputado por el delito de encubrimiento, a la espera de que se recaben sus antecedentes.





Fuentes de la fuerza destacaron que este tipo de operativos preventivos se desarrollan de manera regular en la zona rural con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la seguridad en los accesos a la localidad.