La Cámara de Comercio de Lago Puelo proyecta un centro comercial a cielo abierto





La Cámara de Comercio de Lago Puelo avanza en gestiones para implementar un Centro Comercial a Cielo Abierto (CCA), una propuesta impulsada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que busca fortalecer el desarrollo urbano y económico local.

El presidente de la Cámara de Comercio de Lago Puelo, Alejandro Rechene, confirmó que la entidad ya presentó formalmente el pedido para la creación de un Centro Comercial a Cielo Abierto, una iniciativa que apunta a revitalizar el casco urbano, fortalecer a las pymes locales y generar una identidad comercial distintiva para la localidad.

Rechene explicó que para concretar este tipo de proyectos “debe existir un acuerdo entre tres partes: CAME, que aporta el proyecto y el asesoramiento técnico; la Cámara local, que gestiona, coordina y promueve actividades; y el municipio, que brinda los recursos para la ejecución de las obras”.

“Ya tuvimos la reunión con el coordinador nacional del programa y recibimos el visto bueno de CAME. Ahora solo resta el acuerdo con el municipio local, que esperamos se concrete en breve”, adelantó el dirigente.

El proyecto contempla intervenciones urbanísticas, mejoras en infraestructura y un plan de identidad visual y comunicación que permitirá potenciar la zona comercial de calle Sáenz Peña, además de actividades promocionales y eventos que dinamicen la economía local.

Los Centros Comerciales a Cielo Abierto son una estrategia impulsada en diversas ciudades del país para jerarquizar los espacios urbanos, consolidar la oferta comercial y fortalecer el desempeño de las pequeñas y medianas empresas. A través del trabajo conjunto entre el sector público y privado, se busca mejorar la experiencia de compra, atraer más visitantes y consolidar un entorno urbano más ordenado y atractivo.

“Consideramos que proyectos como este son estratégicos para el crecimiento económico de Lago Puelo y para darle más vida al centro comercial del pueblo”, subrayó Rechene, quien destacó la importancia del trabajo articulado entre instituciones y gobierno local.