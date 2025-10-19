La imputada por la muerte de Laura Romano Abrea seguirá en libertad y crece la indignación en Lago Puelo





















La imputada por el siniestro vial en el que murió la joven vecina de Lago Puelo, seguirá en libertad. La resolución judicial generó malestar y reclamos de justicia por parte de la familia y de la comunidad.





Finalizó la audiencia de apertura de investigación en la causa que investiga el trágico accidente en el que perdió la vida Laura Romano Abrea, ocurrido en Lago Puelo. La imputada, Xiomara Barroso, fue acusada por el delito de homicidio simple con dolo eventual en concurso con lesiones graves, aunque la jueza interviniente resolvió que continúe en libertad durante el proceso.





Si bien la magistrada aceptó la imputación presentada por la fiscalía, no hizo lugar al pedido de prisión preventiva, al considerar que no existen riesgos procesales de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.





La decisión provocó fuerte malestar entre los familiares de la víctima y gran parte de la comunidad, que desde el inicio del caso reclama medidas más severas y un avance firme en la búsqueda de justicia.





Entre las restricciones impuestas, la jueza dispuso que Barroso no consuma alcohol, se presente dos veces por semana en la comisaría, no salga del país y pueda circular libremente dentro de la provincia. Sin embargo, la resolución no incluyó la prohibición de conducir vehículos, lo que despertó aún más críticas, teniendo en cuenta que enfrenta cargos que podrían derivar en una pena de hasta 25 años de prisión.





Las fiscales de la causa solicitaron una audiencia de revisión, prevista para mañana al mediodía en la Oficina Judicial de Lago Puelo, donde apelarán la medida y pedirán una reconsideración de las condiciones impuestas.





El caso sigue generando indignación y reclamos de justicia tanto en Lago Puelo como en localidades vecinas de la Comarca Andina. En los últimos días se realizaron marchas y manifestaciones para acompañar a la familia de Laura y exigir que la justicia avance con mayor rigor frente a la gravedad del hecho.