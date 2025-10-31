Llega el 4° Festival de Artes Escénicas Cordillera en Escena



Del 6 al 23 de noviembre, la Comarca Andina será escenario del 4° Festival de Artes Escénicas Cordillera en Escena, con programación en Lago Puelo, El Bolsón, El Hoyo y Epuyén.

Durante tres semanas, de jueves a domingos, se presentarán funciones teatrales locales e invitadas, charlas y actividades abiertas en salas, espacios culturales y educativos de la región.

El festival es una iniciativa independiente y autogestionada que promueve la circulación, la formación y el encuentro entre artistas, instituciones y comunidades, fortaleciendo la identidad cultural patagónica y el acceso a las artes escénicas.

Desde hace cuatro años, Cordillera en Escena impulsa un movimiento artístico que crece gracias al trabajo colectivo y al acompañamiento de la comunidad.

📅 6 al 23 de noviembre de 2025

📍 Lago Puelo • El Bolsón • El Hoyo • Epuyén

📱 Instagram: @teatro.conmarcaandina

📧 teatro.conmarcaandina@gmail.com

📞 Reservas