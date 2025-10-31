Otra temporada de capacitaciones para el personal del SPLIF El Bolsón



El Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) del Bolsón atraviesa semanas intensas de formación y perfeccionamiento, de cara a una temporada que, según advierten desde el organismo, podría presentar altos niveles de complejidad. Así lo señaló su titular, Marcos Barría, al detallar las últimas capacitaciones que involucran a brigadistas de la región.





“Tenemos mucha capacitación, si bien requiere un esfuerzo de toda la central”, expresó Barría . La semana pasada concluyó un curso de Apeo, certificado por el IPAP. Participaron alrededor de 15 combatientes pertenecientes a las centrales de El Bolsón y Bariloche.

Paralelamente, cinco brigadistas del SPLIF Bolsón se encuentran en Conesa realizando una capacitación para Jefes de Cuadrilla, dictada en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego. Y, además, culminó recientemente en la localidad un curso orientado a choferes de autobombas forestales, con participación de personal de El Bolsón, Bariloche y también de la provincia de Chubut.

Incendios más complejos, nuevas tecnologías





Consultado sobre la creciente complejidad de los incendios, hoy catalogados como de quinta y sexta generación, Barría reconoció que la preparación debe acompañar el avance de las tecnologías y los cambios en el comportamiento del fuego.





“Estamos en la búsqueda de eso”, afirmó. “Hay lindas novedades que próximamente les vamos a estar contando. La provincia de Río Negro está intentando hacer un vínculo importante con Canadá y ya está la posibilidad concreta de adquirir drones”, adelantó el jefe del SPLIF Bolsón.





Prevención y trabajo educativo en escuelas





Sin embargo, el director remarcó que la tecnología no reemplaza el trabajo preventivo y la educación comunitaria. En ese sentido, valoró la reciente campaña realizada en escuelas de la comarca andina, donde participaron todos los sistemas de incendios junto a Bomberos y Medio Ambiente provincial.





“Es muy lindo ver lo que se hace desde hace muchos años y siempre tiene éxito. Los chiquitos pueden captar esta información y después replicarla en su casa, con sus amigos. A eso apuntamos”, sostuvo.





Coordinación interprovincial y llegada de medios aéreos





De cara a la temporada estival, ya se encuentra en marcha el Comando Unificado entre Río Negro, Neuquén y Chubut. Explico, el trabajo conjunto avanza, aunque aún quedan detalles por coordinar. Uno de los puntos clave es la contratación de medios aéreos.





“La contratación va a suceder y esperamos que para enero contar con ellos en la provincia”, señaló.

La formación constante del personal es un valor fundamental de la institución ya que los combatientes deben actualizar sus saberes y adquirir herramientas que llevan muchos años de experiencia en incendios para ser incorporadas.