López: “Ver al Presidente cantando como una estrella de rock, o discutir dos semanas si hay que bajar a un candidato, genera rechazo de la sociedad”

El candidato a senador por Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López, cuestionó la falta de rumbo de la política nacional y llamó a poner el foco en las prioridades de la provincia. “Ver al presidente cantando como una estrella de rock, o discutir dos semanas si hay que bajar a un candidato, genera rechazo de la sociedad. Nosotros el 26 de octubre elegimos algo mucho más sencillo: si queremos representantes de Río Negro o representantes de Buenos Aires”.
López destacó que Río Negro está transitando un proceso de transformación histórica gracias al impulso energético, fruto de una decisión política del gobernador Alberto Weretilneck y del acompañamiento de la candidata a senadora Andrea Confini, como ex secretaria de Energía. “Hoy hay 2.500 trabajadores siendo protagonistas de ese cambio: 210 portuarios descargando acero y materiales, 180 vecinos de Jacobacci trabajando en Calcatreu. Esto es desarrollo real, no discursos vacíos”.
El candidato remarcó la importancia de tener una voz propia en el Congreso: “Queremos ir al Senado a acompañar las leyes que sirvan a Río Negro y a frenar las que nos perjudiquen. Los espacios nacionales no tienen ese margen: La Libertad Avanza hace lo que le dice Karina Milei, otros lo que les ordena Cristina Kirchner. Nosotros respondemos a los rionegrinos, no a los jefes porteños”.
López subrayó que la elección de octubre no es un plebiscito presidencial: “El 26 de octubre no se elige presidente ni se plebiscita nada. Se elige qué tipo de representantes queremos: si queremos dirigentes que se pasan el tiempo peleándose o si queremos gente que trabaje por Río Negro. La nuestra es una propuesta rionegrina, para los rionegrinos”.
Finalmente, López concluyó con un llamado claro a la ciudadanía: “La mejor forma de dejar la grieta atrás es apoyar el proyecto de Río Negro. Como cada vez que no hay respuesta del Gobierno Nacional, desde la Provincia nos hacemos cargo. Seis años de Soria, cuatro de Tortoriello y dos de Villaverde en el Congreso, ¿y qué proyectos presentaron para que le vaya bien a Río Negro? Nosotros queremos que le vaya bien al país, pero no a costa de nuestra provincia. El 26 de octubre no hay que confundirse: se elige si queremos que Río Negro siga creciendo. La defensa de Río Negro comienza con el voto”.
