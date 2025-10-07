Vecinos del barrio Almafuerte organizan un festival solidario para llevar agua y prevenir incendios en la Loma del Medio

La comunidad se moviliza ante la falta de respuestas. Buscan recaudar fondos para comprar bombas, mejorar caminos y garantizar una red de agua potable que también sirva como defensa frente a los incendios forestales del verano.

El próximo sábado 11 de octubre, los vecinos del barrio Almafuerte realizarán un nuevo festival solidario autogestivo, el tercero consecutivo, con el objetivo de recaudar fondos para concretar la obra de agua potable en la zona alta de la Loma del Medio, una de las áreas más vulnerables de El Bolsón ante la sequía y los incendios forestales.

En diálogo con este medio, Alejandro García, conocido por todos como “El Chavo”, explicó que la urgencia es extrema:

“Sabemos que la temporada de verano se nos viene encima y el fuego también. No tenemos tiempo, estamos en cuenta regresiva. El invierno fue muy seco y las condiciones están dadas. La idea es juntar de a poco y ver si podemos comprar bombas para subir el agua desde el río”.

García detalló que además de la falta de agua, los vecinos enfrentan problemas de infraestructura básica, como caminos intransitables y tendidos eléctricos precarios, todos realizados por los propios pobladores.

“Los caminos nunca fueron arreglados, nunca pasó una máquina. Y el tendido eléctrico lo hicimos los mismos vecinos, lo que también es un peligro”, advirtió.





El referente remarcó que la comunidad decidió organizarse sin esperar respuestas del Estado, ante la paralización de la obra pública de agua que había sido licitada y financiada, pero que quedó inconclusa.

“Supuestamente hay caños comprados y la obra estaba empezada. ¿Cómo puede ser que la paren? El gobierno nacional no se hizo cargo, y el provincial tampoco. Son once barrios y más de 800 familias las que necesitan esta red. Si la empresa no sigue con la obra, por lo menos que devuelva los caños”, reclamó.

El festival, al igual que los anteriores, contará con música en vivo, feria de productores y buffet popular, y se suma a una red de colaboración entre barrios como El Cipresal, Los Ñires y Amancay, que integran la Junta de Referentes de la Loma del Medio.