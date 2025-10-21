Novedades en el sistema electoral: boleta única y voto parroquial

A pocos días de las elecciones de medio término en la República Argentina, donde se renovarán bancas de diputados en todo el país y, en siete provincias, también de senadores, dialogamos con el juez de paz de El Bolsón, Marcelo Muscillo, quien brindó detalles sobre los cambios que encontrarán los vecinos al momento de acercarse a votar este domingo.





“Son dos modificaciones muy importantes”, explicó Musillo. “Una ya es bastante conocida, la implementación de la boleta única de papel, que reemplaza a las tradicionales boletas partidarias. La otra, menos difundida pero igualmente relevante, es el cambio en la forma de distribución del padrón electoral”.

Hasta ahora, los votantes de El Bolsón se organizaban por orden alfabético. “Los ciudadanos cuyas iniciales comenzaban con A o B votaban en la Escuela 271; las letras C, D y E, en la Escuela 270; y así sucesivamente”, detalló el juez. “La única excepción era la zona rural, que siempre votaba en una escuela específica”.





A partir de estas elecciones, se implementará el llamado voto parroquial o voto de cercanía, que distribuirá el padrón por barrios y no por letras. “Esto permite que cada vecino vote en la escuela más próxima a su domicilio, facilitando la participación y reduciendo los traslados”, explicó Musillo.





En la zona rural también habrá cambios, la Escuela 103 recibirá a los votantes de Mallín Ahogado, mientras que la Escuela 139, ubicada sobre la ruta hacia Bariloche, concentrará a los de Los Repollos y el barrio Luján.





El magistrado destacó que se trató de “un trabajo conjunto entre la Justicia Electoral y el Municipio de El Bolsón”, orientado a garantizar que “la ley electoral argentina refleje fielmente la voluntad de cada votante”.





En cuanto al uso de biromes y la identificación de las boletas, Musillo aclaró: “No se anula un voto porque alguien usó una lapicera distinta. En cada mesa habrá biromes disponibles y se vota con total normalidad. Además, las boletas únicas están identificadas por mesa con códigos de barras, pero no de manera individual”.





Respecto a las tradicionales fotos del momento del voto, el juez apeló al sentido común: “Está prohibido fotografiar la boleta dentro del box, pero no hay inconveniente en registrar una imagen de un joven que vota por primera vez o de un adulto mayor cumpliendo con su derecho. Son gestos que celebran la democracia”.





Finalmente, Musillo recordó que el Juzgado de Paz de El Bolsón permanecerá abierto durante toda la jornada electoral, de 8 a 18 horas, para atender cualquier consulta o eventualidad.