NUEVAS MEDIDAS PARA FORTALECER AL TURISMO Y LA CULTURA

El Concejo Deliberante de El Hoyo tuvo ayer la 16ta sesión ordinaria del año con la presencia de todos sus ediles, donde avanzó con importantes medidas vinculadas al turismo, la cultura y el desarrollo local. Entre los puntos destacados, se aprobaron nuevas capacitaciones para el área de Turismo, la actualización de tarifas del Camping Municipal del Río y la adhesión a leyes provinciales y nacionales que promueven el montañismo responsable, los museos rurales y la inversión turística, fortaleciendo así el crecimiento sustentable y la identidad de la localidad.
PROYECTO DEL EJECUTIVO
1. Nota N°320/25 Eleva proyecto de Ordenanza “Ratificar Convenio de Capacitación: Comunicación Orientada al Turismo”. Aprobado por unanimidad
PROYECTOS DEL LEGISLATIVO
1. Nota N°319/25 Melisa Lapadú. Eleva proyecto de Comunicación “Rectificación de Declaración N°018/25”. Rechazado con tres votos positivos y cuatro negativos.
2. Nota N°321/25 Gretel Arce. Eleva proyecto de Ordenanza “Creación de Registro de Guías de sitio”. A Comisión de Ambiente, Producción y Turismo.
DICTAMEN DE COMISIÓN
Hacienda y Legislación General
• Proyecto de Ordenanza “Tarifas del Camping Municipal del Rio”
Legislación General y Ambiente, Producción y Turismo. Aprobado con 4 votos positivos y 3 negativos.
• Proyecto de Ordenanza “Adherir a la Ley Provincial de Montañismo VI N°24”. Aprobado con 6 votos positivos y una obtención.
Legislación General
• Proyecto de Ordenanza “Conformación Comisión Museo”. Aprobado con 5 votos positivos y 2 abstenciones.
Hacienda
• Proyecto de Ordenanza “Adherir a la Ley Provincial XXIII N°65 Incentivo a la inversión turística”. Aprobado por unanimidad
