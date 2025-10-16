Weretilneck firmó la obra del nuevo Centro de Salud de Mallín Ahogado

“En los primeros días de noviembre comenzaremos con la construcción para aprovechar todo el verano. Es una obra cuyo proyecto fue diseñado y planificado con las autoridades del hospital y del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, para que el centro de salud tenga la funcionalidad adecuada”, señaló Weretilneck.





El nuevo espacio abarcará una superficie de 379 metros cuadrados y contará con consultorios clínico, odontológico y ginecológico, sala de espera, enfermería, salón de usos múltiples, áreas de apoyo y espacios semicubiertos para el ingreso principal y de ambulancias. Además, incluirá obras exteriores como accesos diferenciados, estacionamientos, veredas, parquización e iluminación.









Gas para más familias de El Bolsón

En la continuidad de la jornada, se abrieron los sobres de la licitación para la ampliación de la red de gas en calles Enebro y Quemquemtreu, que permitirá incorporar a cinco familias al servicio de conexión domiciliaria. Se contempla la instalación de 480 metros de cañerías de polietileno. Presentaron sus ofertas Weber Carlos ($38.043.329), Alfil Ingeniería ($31.865.736) y Mass SRL ($46.110.196).





Participaron del encuentro los Ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; y de Salud, Demetrio Thalasselis, junto a autoridades provinciales y municipales.

El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, encabezaron la firma del contrato para ejecutar la construcción del nuevo Centro de Salud Costa del Río Azul de Mallín Ahogado. La obra se ejecutará en el mismo lugar donde estaba el edificio original, destruido por los incendios de principios de año, y significará una mejora sustancial en la atención primaria para las comunidades de la región.