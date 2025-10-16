Weretilneck anunció obras y la reapertura del ANPRALE en noviembre

Las nuevas pasarelas buscan garantizar condiciones seguras de cruce durante todo el año, incluso en temporadas de crecida o deshielo. Se construirán en el sector Hue-Naín y en La Tronconada.





Weretilneck destacó estas pasarelas “nos van a permitir que tanto los pobladores, como los refugieros, trabajadores y turistas accedan al otro lado del río Azul con condiciones de seguridad óptimas” y destacó que la decisión “surge de un trabajo en conjunto: porque no hay Provincia sin Municipio, ni Municipio sin Provincia”.





En esta línea también confirmó que el ingreso oficial al ANPRALE se habilitará el 21 de noviembre, remarcando que “se trata de un sitio emblemático para los rionegrinos, que debemos proteger y cuidar entre todos”. Además, el Mandatario resaltó la importancia de la planificación de políticas públicas de prevención y respuesta frente al cambio climático y cuidado del medioambiente.





Durante la presentación, la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, fue la encargada de brindar los detalles técnicos del plan, destacando que las obras forman parte de una estrategia integral para ordenar el uso del área protegida, garantizar la seguridad de los visitantes y fortalecer la conservación ambiental del ANPRALE.













Los trabajos que se llevarán a cabo representan una inversión provincial superior a los $656 millones. El proyecto fue desarrollado en conjunto entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo, en coordinación con el Municipio de El Bolsón, con el objetivo de trabajar de manera articulada para ordenar, preservar y mejorar el uso de este espacio natural valioso para la provincia.





El Intendente Pogliano valoró la obra como un paso importante para la comunidad, especialmente después del difícil momento que significó el último incendio del El Bolsón. Recordó que, en aquel contexto, la presencia del Estado fue fundamental: “Siempre vamos a estar agradecidos con quienes nos acompañaron cuando más lo necesitábamos, y con quienes nos devolvieron el orgullo de ser de El Bolsón. Además, esta reconstrucción también pasa por seguir generando empleo y mejorar la calidad de vida”.

“Estas obras son parte de una visión compartida con la Provincia para proteger nuestro ambiente y potenciar el turismo de manera responsable”, expresó.





Las pasarelas: un acceso clave para la comunidad y el turismo

Las nuevas pasarelas, diseñadas por la Dirección de Proyectos Hidráulicos del DPA, no solo mejorarán el ingreso al área protegida, responden a una demanda de las comunidades locales y usuarios del área protegida, que buscan garantizar condiciones seguras de cruce durante todo el año, incluso en temporadas de crecida o deshielo.





En el sector Hue-Naín se construirá una pasarela de 65 metros de largo por 1,54 de ancho, habilitada para peatones y vehículos habilitados para circular en el área. La inversión supera los $340 millones, y la empresa a cargo de los trabajos es MASS SRL.





En La Tronconada, la pasarela será exclusivamente peatonal, con 50 metros de largo por 1,10 de ancho, y estará enfocada en la protección del ambiente. Esta obra requerirá una inversión de más de $316 millones, y la realizará la empresa FERJIM SRL.









Con estas acciones, la Provincia reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable, promoviendo un acceso seguro y respetuoso a nuestros espacios naturales, y consolidando a Río Negro como un destino que cuida y valora su patrimonio ambiental.





Durante la jornada también participaron los Ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; y de Salud, Demetrio Thalasselis; el Secretario General, Nelson Cides; la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez y el Superintendente del DPA, Gastón Renda, junto a funcionarios provinciales y municipales.

El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, presentaron el Plan de Ordenamiento e Infraestructura del Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE), que contempla la construcción de dos nuevas pasarelas para mejorar la circulación y garantizar un acceso más seguro. En ese marco, se anunció que el espacio reabrirá al público el 21 de noviembre.