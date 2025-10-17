El subjefe de la Policía visitó El Bolsón y recorrió destacamentos

En el marco de una visita institucional, el subjefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Elio Tapia, arribó a la ciudad de El Bolsón, donde mantuvo un encuentro con el personal de la Comisaría 12°. La agenda incluyó además una recorrida por los destacamentos policiales ubicados en el paraje El Foyel y en Cuesta del Ternero, sectores rurales considerados estratégicos para la seguridad en la región andina.





El objetivo del recorrido fue dialogar con los titulares de las distintas unidades policiales, hablar sobre el funcionamiento operativo y continuar fortaleciendo el vínculo con el personal.





En Cuesta del Ternero, el subjefe mantuvo una charla con el personal a cargo, donde se dialogó sobre la reconstrucción del techo del edificio policial.





Además, remarcó la importancia del trabajo que se realiza en zonas rurales, y destacó el compromiso de los efectivos locales. La recorrida se enmarca en un trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.