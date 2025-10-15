Provincia garantiza la continuidad de obras en sede de la UNRN en Bariloche





El Mandatario provincial, junto al Vicerrector de la Sede Andina de la UNRN, Diego Aguiar, destacó la decisión de acompañar a la Universidad con la culminación del campus universitario y remarcó que con la obra de gas “completaremos el paquete de servicios básicos”. Además, subrayó que el financiamiento responde a la necesidad de “no quedarse de brazos cruzados” ante el desinterés del Gobierno Nacional: “Decidimos no insistir más ante el Gobierno Nacional y llevarlo adelante con fondos provinciales”.





“El esfuerzo conjunto entre la Provincia y la Universidad demuestra que es posible construir desde la cooperación y la eficiencia. Es un Estado activo y comprometido con su gente”, afirmó Weretilneck, quien resaltó el aporte de la UNRN en proyectos vinculados a la minería, la ganadería y la energía, así como en programas de extensión y formación que impulsan la ciencia y la innovación en todo el territorio.









Durante la jornada, se abrieron las ofertas para ejecutar el nexo de servicio eléctrico, que contempla la vinculación a la red de media tensión y la ejecución de obras civiles y electromecánicas. También incluye el tendido de líneas subterráneas de media y baja tensión, la instalación de ductos para distribución, la provisión de columnas y artefactos de alumbrado público LED y un tablero de comando.

Para estos trabajos se presentaron dos empresas: Electromecánica RI ($664.186.858) y Alusa SA ($777.781.170).













En la continuidad del acto, se firmó el contrato para la obra de nexos sanitarios, que incluye los sistemas de cloacas y agua potable, con un presupuesto oficial superior a los $200 millones.





El Vicerrector Aguiar valoró el compromiso provincial con la educación superior, la ciencia y la tecnología, y afirmó que “la sociedad no quiere un falso dilema entre Estado sí o Estado no, sino un Estado eficiente, activo y estratégico, como el que está demostrando la Provincia día a día”.

















Asimismo, destacó el trabajo conjunto con distintas áreas del Gobierno rionegrino, que permitió sostener diplomaturas, becas alimentarias y el desarrollo de la carrera de Medicina —cuyos estudiantes realizan prácticas en hospitales y centros de salud provinciales—, además de nuevas especializaciones y proyectos vinculados a la gestión de emergencias.





Ambos proyectos tendrán un impacto social significativo, beneficiando directamente a casi 4.000 personas entre estudiantes, docentes, investigadores y no docentes. La presencia de la Universidad en la ciudad contribuye al desarrollo del conocimiento, la generación de empleo y el fortalecimiento del comercio local.













Financiamiento provincial para nuevos proyectos educativos

En el marco de la jornada, se entregaron certificados de financiamiento a los proyectos seleccionados en el Programa de Extensión Universitaria para el Desarrollo de Río Negro, una herramienta provincial que busca fortalecer la colaboración entre universidades, el Estado y el territorio.





La Sede Andina de la UNRN obtuvo financiamiento para cuatro proyectos por más de $41 millones, que involucran a 92 estudiantes, 26 docentes y 19 integrantes de instituciones asociadas. Los ejes seleccionados abarcan Ambiente y Cambio Climático, Salud Comunitaria, Seguridad Alimentaria, Igualdad Social, Género y Sexualidades, y Promoción de Vocaciones Científicas y Técnicas.













Finalmente, se entregó un aporte de más de $13 millones para la Diplomatura de Extensión en Operadores Sociocomunitarios, que había sido discontinuada por falta de financiamiento nacional. Gracias a los recursos del Gobierno de Río Negro, se desarrollará una nueva cohorte de 300 horas de duración, con contenidos actualizados y gratuidad para quienes participen.





Acompañaron las actividades el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; la Secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades, Daiana Neri; legisladoras y legisladores; autoridades de la UNRN; representantes municipales, concejales, estudiantes y docentes.

