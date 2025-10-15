Continúan las actividades de Handball en la localidad de El Hoyo

Sigue en marcha la oferta deportiva de Handball con entrenamientos y competencias para todas las categorías.





Actualmente, el club de Handball de El Hoyo, encargado de las clases, participa en el torneo del cual es organizador y proyecta su participación en la Liga de la Federación Chubutense de Balonmano (FECHUBA), con encuentros de cuatro minutos de duración para partidos amistosos.





Las categoría infantiles, integrada por niños y niñas nacidos entre 2012 y 2018, entrena los martes de 18 a 19 horas y los jueves de 18.30 a 22.30 horas con Camila Janett y Valentina Diez como docentes a cargo.









Las categorías menores y cadetes comparten entrenamientos los martes de 19 a 20.30 y los jueves de 19.30 a 20.30. En tanto, la categoría juvenil realiza sus prácticas de 20.30 a 22 horas.





Las actividades se desarrollan en la Escuela N.º 734, fomentando los valores de compañerismo, comunicación, respeto, solidaridad y trabajo en equipo.





Desde la organización, los jovenes atletas Catalina Sumenich y León Koop invitan a toda la comunidad a sumarse: “Que se animen, que prueben, que les guste, y que aprendan el respeto a través del deporte. Además de competir, el deporte forma y hace bien”, expresaron los referentes del grupo.