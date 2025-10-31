Río Negro y la UOCRA consolidan una agenda conjunta por el empleo local

Durante el encuentro se analizó el impacto de las obras vinculadas al desarrollo energético, en particular las asociadas al oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y a la expansión de la infraestructura gasífera y portuaria. Weretilneck destacó la importancia de fortalecer la participación de la mano de obra rionegrina en cada emprendimiento y de seguir planificando junto a los gremios la formación profesional que requiere el crecimiento del sector.





“Repasamos y, fundamentalmente, proyectamos los grandes proyectos estratégicos que tiene Río Negro, donde los trabajadores de la construcción son los primeros actores”, señaló el Gobernador a través de sus redes sociales.





Por su parte, Miller sostuvo que el encuentro “permite clarificar el futuro de los trabajadores y trabajadoras constructoras en relación con el desarrollo estratégico del gas y del petróleo en la zona”. Agregó que actualmente “más de 3.000 trabajadores se encuentran ocupados en el proyecto VMOS, de los cuales más de 2.500 son rionegrinos”.





“Esto mantiene un nivel de empleo muy alto, pese a la paralización de la obra pública nacional, y nos obliga a redoblar los esfuerzos en capacitación para las obras que vienen”, remarcó.





El Gobierno Provincial y la UOCRA coincidieron en la necesidad de sostener un esquema de cooperación permanente que combine planificación, formación y previsibilidad para el sector, garantizando que el desarrollo energético se traduzca en más trabajo rionegrino.

