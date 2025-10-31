Sabores que nacen en la Patagonia: Fernet, vermut y licor con sello local que conquistan medallas internacionales

En la Comarca Andina, donde la tierra ofrece frutos intensos y las manos artesanas saben escucharlos, la destilería se vuelve una forma de arte. Allí, entre frambuesas, flores silvestres y hierbas de montaña, se gestan bebidas que no solo conquistan paladares, sino también certámenes internacionales. Rodrigo Carvajal, reconocido por sus licores regionales, recibió esta vez a un amigo y colega que también viene haciendo historia: Nazareno, creador de un Fernet patagónico que acaba de obtener una distinción de gran nivel.





Nazareno sostiene la botella como quien sostiene un orgullo. “Tenemos nuestro Desiderio Fernet, hecho con botánicos de la región. Ganamos una medalla de gran oro, por encima de 95 puntos sobre 100. Eso para nosotros es enorme, más en un segmento tan competitivo como el del Fernet”, explica. El dato no es menor: fabricar Fernet en la Patagonia y destacarse por encima de productores cordobeses parece, a priori, casi una provocación. Sin embargo, fue justamente ese desafío el que los impulsó a perfeccionar cada paso del proceso.

“Tiene amor, paciencia, trabajo, mucha dedicación, mucha obsesión”, dice, cuando se le pregunta qué guarda la botella. Y remata: “Creo que adentro de esta botella hay muchas cosas de la vida que nos ayudan a seguir creciendo”. No habla solo de sabor, habla de identidad, de comunidad, de una forma colectiva de hacer.





Pero Desiderio no llega solo a la mesa de conversación otro vermut elaborado con hierbas y flores locales. “Tiene una impronta súper regional, y también obtuvo medalla de plata. Está correcto, está en su lugar”, destaca Rodrigo, con la calma y la humildad de quienes saben que el camino es largo pero firme.





Y eso no es todo. Rodrigo también volvió con reconocimientos para Valkiria, su línea de licores. La participación en el Argentina Spirit Award, realizado en Mendoza con jurados de varios países, dejó nuevamente resultados destacados para su proyecto. “Fue un evento muy lindo, muy bien organizado. Nos encontramos con varios colegas y nos volvemos con medalla, como decís… esa sana costumbre”, cuenta entre sonrisas.





Aunque los premios son motivo de celebración, ambos coinciden en que no son el objetivo final. Lo esencial está en el recorrido: en la dedicación, en el intercambio con otros productores, en la búsqueda de sabores honestos que expresen territorio. La medalla es consecuencia; la pasión, la causa.





Entre estanterías llenas de botellas que parecen contar historias, el brindis se vuelve inevitable. No es solo por los logros, sino por lo que representan: la reafirmación de que la Patagonia no solo enamora por sus paisajes, sino también por sus sabores. Sabores que nacen acá, que se elaboran a fuego lento, y que cada vez más llevan su nombre a otras latitudes.





Porque al final, como bien dijo Nazareno, lo que se destila no es solo Fernet: se destila vida, amistad y territorio.