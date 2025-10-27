Se entregaron más de 2.000 constancias de no emisión de voto: la mayoría fueron turistas

Desde las 8 hasta las 18 horas, unas 2.000 personas se acercaron a la Comisaría para justificar la no emisión del voto. La mayoría de las constancias fueron solicitadas por turistas que se encontraban de visita en la localidad al momento de la elección.





Escobar destacó que el procedimiento fue “ágil y organizado”, tanto el día de la votación como en los destacamentos de Mallín Ahogado, Villegas y El Manso, donde también se dispuso personal para atender la demanda.





Sin embargo, muchos no alcanzaron a realizar el trámite dentro del horario establecido. Para ellos, Escobar recordó que la justificación debe hacerse de manera digital en la página infractores.padron.gov.ar, donde cada persona podrá completar su descargo y adjuntar la documentación correspondiente. “Las personas que no votaron y no justificaron dentro del plazo van a recibir la multa correspondiente”, advirtió.





Durante el lunes, la comisaría volvió a recibir una importante cantidad de visitantes, principalmente turistas, a quienes se les entregó un certificado de estadía. El documento permite respaldar la presencia de esas personas en la ciudad, aunque se aclara que no reemplaza la constancia original ni exime de completar el trámite online.





Se recordó que en El Bolsón estaban habilitadas alrededor de 23.000 personas para votar. De ese total, emitieron su voto poco más de 14.000, mientras que cerca de 9.000 no lo hicieron y deberán justificar su ausencia para evitar sanciones económicas.





En cuanto al operativo de seguridad, Escobar explicó que la Policía provincial se encargó de la custodia externa y el control de la veda electoral, mientras que el Ejército estuvo a cargo de la seguridad interna y el resguardo del material electoral.

El balance oficial fue positivo y se destacó que no se registraron incidentes durante toda la jornada.

El pasado domingo, durante la jornada electoral, la Policía de Río Negro llevó adelante un operativo especial para acompañar al Ejército en la custodia externa de los establecimientos educativos. Informó el subcomisario Escobar, la actividad se desarrolló con normalidad y sin incidentes en ninguna de las escuelas habilitadas para votar.