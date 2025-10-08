Weretilneck aclaró una reunión con Machado ligado al Deportivo Viedma: “Fue hace casi diez años y duró media hora”









El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se refirió a una reunión que mantuvo hace varios años con un empresario vinculado al Club Deportivo Viedma, y explicó que se trató de un encuentro “meramente protocolar”, sin avances posteriores ni compromisos concretos de inversión.

El mandatario recordó que, hace casi una década, mantuvo una breve reunión con un empresario identificado como Machado, quien por entonces acompañaba económicamente al club:

“Hace varios años, cerca de ocho, nueve o diez, el Club Deportivo Viedma nos pidió una entrevista para recibir a un empresario que estaba acompañando al club con el esponsoreo y los sueldos de los extranjeros. Fue una reunión de no más de media hora, sin ningún compromiso ni contacto posterior”, explicó.

Sobre la situación de Ciccarelli

Weretilneck también se refirió a la situación de Ciccarelli, a quien identificó como empleado de la Secretaría de Deportes desde el año 2003 y profesor de Educación Física.

“Era colaborador del Deportivo Viedma, y el club en su momento nos planteó la posibilidad de que deje de prestar servicios en la Secretaría para trabajar tiempo completo allí”, detalló.

El gobernador explicó que, a pedido de la institución deportiva, se tramitó la exclusión de Ciccarelli para que dejara de depender de la Secretaría de Deportes y pudiera cumplir tareas en el club.

“Ese fue el motivo de la exclusión. Nunca hubo una relación política ni personal ni de ninguna característica”, enfatizó.

Consultado sobre su situación actual, Weretilneck confirmó que ya no integra la planta del Estado provincial:

“No es más empleado, estimo que desde la semana pasada”, señaló.

Permisos mineros y aportes de campaña

El mandatario reconoció además que Ciccarelli posee tres permisos de explotación de canteras y dos más en trámite, los cuales —aseguró— están “en el marco del Código de Procedimiento Minero” y cumplen con todos los requisitos legales.

“Hoy produce menos del uno por ciento de las arenas de la provincia de Río Negro, con lo cual no es algo que haya desarrollado”, afirmó.

Por último, Weretilneck negó de manera categórica que Machado o Ciccarelli hayan aportado fondos para la campaña electoral de 2019:

“La contabilidad de JSRN es clara, está publicada. Nunca hemos tenido una sola observación por parte de la Justicia Federal. Nosotros no recibimos aportes de empresas privadas ni de aportantes particulares”, subrayó.

Con estas declaraciones, Weretilneck despejó dudas en torno a presuntos vínculos o gestiones con empresarios que años más tarde fueron mencionados en investigaciones judiciales o mediáticas.