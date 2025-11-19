Agreden al conductor del camión de agua que abastece a Loma del Medio

Imagen de referencia

Un conductor del camión de agua potable que abastece a los barrios de Loma del Medio fue agredido este miércoles al mediodía mientras realizaba su recorrido habitual.

Un reclamo que terminó en violencia

Según relataron testigos, el trabajador municipal se disponía a entregar el vital recurso en uno de los sectores cuando una persona se acercó y, sin mediar palabra, comenzó a golpearlo con violencia.

De acuerdo a las primeras versiones, el agresor reclamaba recibir una mayor cantidad de agua que la asignada por distribución para cada familia.

Denuncia policial y lesiones leves

Horas más tarde, la víctima se presentó en la comisaría local. El subcomisario Víctor Escobar confirmó a Noticias del Bolsón que el conductor radicó una denuncia penal por agresiones, resultando con lesiones leves.

Buscan al responsable

Pese a las diligencias policiales llevadas adelante durante la tarde, aún no se logró identificar ni ubicar al agresor.

Noticia en desarrollo.