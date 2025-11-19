Cayeron en plena Ruta 40: detienen en Epuyén a una pareja de Trelew con pedido de captura por armas

La aprehensión se realizó este martes al mediodía, aprovechando los retenes por el incendio en El Pedregoso. La pareja, buscada por la Justicia de Trelew por una causa de portación de armas, fue identificada cuando circulaba rumbo a Epuyén.

La Policía del Chubut detuvo este martes al mediodía, sobre la Ruta Nacional Nº 40, a una pareja oriunda de Trelew que tenía un pedido de captura vigente por una causa relacionada con la tenencia y portación de armas de fuego. El procedimiento fue confirmado por el jefe de la Brigada de Investigaciones de la Comarca Andina, Nelson Díaz.

El operativo ocurrió mientras el personal de Investigaciones realizaba tareas vinculadas al incendio que afecta la zona de El Pedregoso. En ese contexto, los agentes detectaron un vehículo que circulaba desde El Hoyo hacia Epuyén, cuyos ocupantes estaban señalados por la DPI de Trelew como buscados por la Justicia.

Aprovechando los retenes instalados por la emergencia ígnea, se solicitó apoyo a la Agencia de Seguridad Vial y a la Comisaría de Epuyén para detener la marcha del vehículo. Tras comprobar las identidades mediante DNI, se confirmó que ambos contaban con una orden de captura activa. La detención se concretó sin resistencia y los dos fueron trasladados a la dependencia policial local.

Díaz explicó que la pareja llevaba un tiempo radicada en la región: primero en Epuyén y, más recientemente, en El Bolsón. No registraban delitos cometidos en la Comarca Andina y solo habían sido identificados en controles rutinarios.

Por disposición judicial, las dos personas fueron trasladadas a Esquel por cuestiones de alojamiento y tienen prevista una audiencia —inicialmente programada vía WEX— para definir su situación procesal. La Fiscalía de Trelew, a cargo del expediente, confirmó el interés en mantener la detención.

Finalmente, el jefe de la Brigada destacó el trabajo coordinado entre las distintas fuerzas intervinientes y recordó que el área posee competencia sobre toda la Comarca Andina, desde Lago Puelo hasta las jurisdicciones de Cushamen y Cholila. “Estamos atentos a cualquier hecho que ocurra en la zona”, sostuvo.