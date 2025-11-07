Aguas Rionegrinas suma nuevas facilidades de pago

La incorporación de Pago Fácil se suma al sistema habilitado el año pasado con Rapipago, que continúa operativo. De esta manera, se amplía la red de bocas de cobro disponibles en toda la provincia y se facilitan los trámites para mantener el servicio al día.





Abonar sin la boleta impresa

La empresa estatal provincial Aguas Rionegrinas incorporó este año una nueva modalidad de pago que busca simplificar el trámite para las y los usuarios presentando únicamente el número de cuenta.





¿De dónde se obtiene ese número? Ahora, el servicio se puede abonar sin necesidad de llevar la boleta impresa. El usuario podrá informar el número de cuenta que figura en facturas anteriores. Además, sigue disponible la oficina virtual. La empresa informó que el número de cuenta se encuentra en el margen superior derecho de cualquier factura anterior y recomendó anotarlo o agendarlo para tenerlo siempre a disposición.

Además, continúa en funcionamiento la oficina virtual de Aguas Rionegrinas, donde es posible consultar, descargar y pagar las facturas en línea. Para acceder, los usuarios deben ingresar a www.aguasrionegrinas.com y registrarse con sus datos.





Desde la empresa aseguraron que estas medidas apuntan a mejorar el servicio y facilitar los trámites a sus clientes.

