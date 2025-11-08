Dos incendios con importantes pérdidas materiales en El Bolsón: “Las estructuras estaban totalmente tomadas por las llamas”

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Enzo Navarro, detalló que ambos siniestros ocurrieron con pocas horas de diferencia. Una vivienda quedó destruida por completo y la otra sufrió daños de alrededor del 80%. No hubo heridos.



Dos incendios de vivienda movilizaron al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón entre la madrugada y la mañana de este domingo. Según indicó el jefe del cuerpo activo, Enzo Navarro, las dotaciones trabajaron intensamente en ambos escenarios, aunque las estructuras ya se encontraban comprometidas al momento de la llegada.

El primer hecho tuvo lugar cerca de las 2 de la madrugada en el sector de Loma del Medio, en el Callejón Raúl, Mancilla. “Se nos informa de un incendio de vivienda… Se despacha la dotación de guardia, una segunda dotación y apoyo con cisterna”, relató Navarro.

Al arribar, la situación era crítica: “La estructura, de aproximadamente 6 por 4 metros, construcción en madera, ya se encontraba totalmente declarada, tomada por las llamas”. A pesar del trabajo sostenido durante la madrugada, las pérdidas fueron totales. “Lamentablemente la estructura sufrió pérdidas completas. No hubo personas heridas”, confirmó.





Otro siniestro

El segundo incendio ocurrió alrededor de las 9 menos cuarto de la mañana, en calle O’Higgins. El escenario fue similar. “Al despachar la primera dotación, ya a la vista se notaba que el siniestro estaba declarado”, explicó Navarro. Debido a la magnitud, se realizó toque de sirena para convocar más voluntarios: “Se despacha una segunda y una tercera dotación al lugar, porque la estructura estaba completamente tomada”.

El jefe detalló parte del operativo: “Se levantaron alrededor de tres chapas de la cumbrera, se trabajó en el interior haciendo ventilación negativa y ventilación hidráulica. También se hizo corte del techo del lado interior para lograr sofocar las llamas”. A pesar del despliegue, la vivienda sufrió daños estimados en un 80%.

Navarro subrayó que en ambos hechos no hubo personas lesionadas, lo que consideró fundamental. Sin embargo, remarcó la importancia de extremar cuidados y dar aviso temprano:

“Cuando el fuego ya está declarado, la velocidad de propagación es muy alta. El aviso inmediato siempre marca una diferencia”.

Desde Bomberos Voluntarios recordaron que ante cualquier emergencia se debe llamar al 100.